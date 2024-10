Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Umgekippter Anhänger sorgt für Vollsperrung in Bobitz

Rostock (ots)

Bobitz Am 06.10.24 befuhr ein 29-jähriger deutscher Traktorfahrer gegen 16:15 Uhr mit seinem Anhänger die L 031 in Richtung Bobitz. Dort wollte er nach rechts auf die B 208 abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Anhänger beim Abbiegevorgang auf die Seite und blieb kurz hinter dem Kreuzungsbereich liegen. Durch den Unfall wurde der Anhänger so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die B 208 musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte über einen angrenzenden Parkplatz umgeleitet werden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Bobitz unterstützt. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Insgesamt entstand an der Zugmaschine und dem Anhänger ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Nils Ellermeyer Polizeihauptrevier Wismar

