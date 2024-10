POL-HRO: PKW-Brand an der Anschlussstelle Rostock-Ost auf der A19

Rostock (ots) - Am 05.10.2024 kam es gegen 17:20 Uhr vor dem KTC in Rostock zu einer körperlicher Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Personen. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen im Zuge der Streitigkeiten ein 16-jähriger Syrer mit einem Messer verletzt. Er wurde zur Behandlung seiner nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ...

mehr