Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Blieskastel OT Bierbach

Blieskastel OT Bierbach (ots)

Am 25.03.2024, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich in der Pfalzstraße in Bierbach ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 63-jährige Fahrzeugführerin aus Blieskastel befuhr mit ihrem Pkw die Pfalzstraße in Fahrtrichtung Kirkel und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte im weiteren Verlauf zunächst mit einer Mülltonne und anschließend mit einer Gartenmauer eines Vorgartens. Die Fahrerin wurde schwerverletzt in die Uniklinik Homburg eingeliefert.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt.

