Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am 24.03.2024, zwischen 04:00 und 15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Saar-Pfalz-Straße in Assweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei mit dem linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens 76 geparkten schwarzen VW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell