LPI-J: Motorroller entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag schnitten unbekannte Täter auf dem Rasthof in Mellingen bei einem Lkw-Anhänger die angebrachte Plombe durch. Im Anschluss durchsuchten sie den Anhänger ohne etwas zu entwenden. Es entstand lediglich der Sachschaden an der zerschnittenen Plombe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

