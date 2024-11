Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Türschlösser zugeklebt

Weimar (ots)

Am Samstag meldete ein Anwohner aus der Humboldtstraße, dass unbekannte Täter in das Schloss seiner Wohnungseingangstür Flüssigkleber eingebracht haben. Er konnte die Tür nicht mehr aufschließen, so dass ein Austausch des Schlosses nötig war. Am selben Tag meldete ein Anwohner aus der Marcel-Paul-Straße, dass ebenfalls das Schloss seiner Wohnungstür sowie das Briefkastenschloss mit Flüssigkleber zugeklebt wurden, so dass ebenfalls beide Schlösser getauscht werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell