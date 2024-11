Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an der Schorenkreuzung (09.11.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Am Samstag ist die als "Schorenkreuzung" bekannte Kreuzung aus der Groppertalstraße, der Bundesstraße 33 und der Landesstraße 177 Unfallort zwischen zwei Autofahrern geworden. Ein 49-jähriger Renault-Fahrer bog gegen 17:30 Uhr von Königsfeld kommend nach links in Richtung Villingen ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 24-jährigen Audi-Fahrer, der in Richtung Königsfeld geradeaus fuhr. Auf der Kreuzung stießen die Beiden zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

