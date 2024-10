LPI-SLF: Unfallflucht eines LKW-Fahrers

Rudolstadt (ots) - "An Dreistigkeit nicht zu überbieten": Kurz vor Ladenschluss, gegen 19:50 Uhr, wurden gestern Abend in einem Rudolstädter Supermarkt mehrere Frauen Zeugen eines besonders dreisten Vorgehens: Ein Mann wurde durch zunächst eine Zeugin dabei beobachtet, wie er im Markt in der Oststraße an einer ...

mehr