Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: An Dreistigkeit nicht zu überbieten: Dieb erbeutet durch Hebeln an Kasse Supermarkt-Einnahmen

Rudolstadt (ots)

"An Dreistigkeit nicht zu überbieten": Kurz vor Ladenschluss, gegen 19:50 Uhr, wurden gestern Abend in einem Rudolstädter Supermarkt mehrere Frauen Zeugen eines besonders dreisten Vorgehens: Ein Mann wurde durch zunächst eine Zeugin dabei beobachtet, wie er im Markt in der Oststraße an einer Kasse im Kassenbereich mit einem Brecheisen hebelte. Trotz des Hinzuziehens von weiteren Mitarbeiterinnen des Marktes sowie entsprechenden Ansprachen ließ der Mann nicht von seinem Vorhaben ab und konnte die Kasse schließlich greifen. Schlussendlich flüchtete der Unbekannte mit rund 400 Euro Bargeld und auch sofortig hinzugeeilte Polizeibeamte konnten dem Beschuldigten nicht mehr habhaft werden. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen augenscheinlich ausländisch aussehenden Mann im Alter zwischen Mitte bis Ende 20 gehandelt haben. Er trug einen Vollbart, ein blaues Basecap und war mit einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Auch Absuchen im Nahbereich ergaben keine Hinweise auf den Gesuchten. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei in Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0262320 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell