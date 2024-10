LPI-SLF: Verletzter Mopedfahrer

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, beschädigte der 80-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Wilhelm-Külz-Straße bei mehreren Versuchen einzuparken, zwei Fahrzeuge sowie mehrere Mülltonnen. Da bei dem Mann gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

