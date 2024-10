LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstag, gegen 19.40 Uhr, touchierte der 48-jährige Fahrer eines PKW, in Neustadt an der Orla im Steinweg, beim Einparken ein anderes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem 48-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ...

