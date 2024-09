BPOL-TR: Mann im Gleisbereich - Personenzug muss Schnellbremsung einleiten

Trier (ots) - Im Bereich Trier-Nord wurden am Freitag (20.9.2024) mehrere Graffiti (u. a. ACAB, 1312) an den Sandsteinwänden der Unterführung von der Metternichstraße zur Else-Fichter-Straße festgestellt. Die besprühte Fläche hat eine Größe von ca. 40 qm; der dadurch entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier ...

mehr