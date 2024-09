Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Aggressiv und renitent - Bundespolizei nimmt Italiener in Gewahrsam

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Bundespolizei mitgeteilt, dass sich im ICE 1020 ein alkoholisierter Mann befinden würde, der das Zugpersonal und die Reisenden verbal beleidige sowie Foto- und Videoaufnahmen mache.

Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Koblenz kam es zum Fahrtausschluss des Mannes. Mehrmaligen Aufforderungen den Zug zu verlassen kam der zunehmend aggressiver werdende 29-Jährige nicht nach. Er wurde mittels unmittelbaren Zwangs -Greifen am Arm - aus dem Zug verbracht. Dabei schlug er in Richtung der Beamten und biss einem Beamten bei der anschließenden Fesselung in die behandschuhte Hand. Auch während der Verbringung zur Wache attackierte er durch Tritte weiterhin die Bundespolizisten und beleidigte sie fortwährend. Während der Maßnahme erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Zu verantworten hat er sich nun wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell