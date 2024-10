LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ranis (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.00 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrradfahrerin in Ranis die Wöhlsdorfer Straße in Richtung Gartenstraße. Hier stieß sie mit einem aus dem Fischbachweg kommenden PKW zusammen. Die Frau kam zu Fall, zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

