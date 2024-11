VS-Schwenningen (ots) - Auf der Dürrheimer Straße ist es am Samstag, gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich eine 27-Jährige leicht verletzt hat. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer gab beim Anfahren an einer Ampel zu viel Gas und stieß so mit dem Ford der vor ihm befindlichen jungen Dame zusammen. ...

