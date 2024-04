POL-VIE: Radfahrerin angefahren - leicht verletzt

Niederkrüchten/Viersen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte an der Montessoristraße in Niederkrüchten einen schwarzen BMW 320d / G3K gestohlen. Der Wert des zwei Jahre alten Wagens dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. In der gleichen Nacht ist an der Helenenstraße in Viersen ein grauer Audi SQ8 4L entwendet worden. Sein ...

mehr