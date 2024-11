Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Wangen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt grauen BMW - Polizei bittet um Hinweise (05./10.11.2024)

Öhningen, Wangen (ots)

Bereits zum wiederholte Mal hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag ein in der Hauptstraße geparktes Auto beschädigt. Der Unbekannte zerschlug bis auf eine alle Scheiben und das Glasdach des auf Höhe der Hausnummer 68 abgestellten grauen BMW. Zudem zerstach der unbekannte Täter in der nahen Vergangenheit mehrfach die Reifen des Wagens. Dadurch verursachte er einen Schaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

