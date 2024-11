Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe flüchten vor der Polizei

Erfurt (ots)

Freitagabend flüchteten drei Personen mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei. Das Trio im Alter von 16 bis 19 Jahren war kurz vor Mitternacht mit einem Skoda in der Weimarischen Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. Polizeibeamte bemerkten das Fahrzeug und wollten es kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, erhöhte der Skoda-Fahrer seine Geschwindigkeit. Während ihrer rasanten Flucht schmissen die Drei einen Feuerlöscher aus dem Fahrzeugfenster, verfehlten die Polizeibeamten allerdings glücklicherweise. In Weimar ließen die Täter das Fahrzeug dann zurück und flüchteten zu Fuß. Wenig später wurden sie jedoch durch die Polizei am Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen. Gegen die drei Männer wird nun u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell