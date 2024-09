Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Krankenfahrstuhl aus Garage

Hildesheim (ots)

Am Samstag, 21.09.2024, um 17:22 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Straße Am Roten Steine in Hildesheim einen Krankenfahrstuhl aus einer Garage. Hierbei wurden die Täter von einer Zeugin bei der Tatausführung beobachtet und folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 14 - 15 Jahre alt - braune glatte Haare

Die beiden Täter, von denen einer ein Fahrrad mit sich führte, flüchteten nach Tatbegehung in Richtung Marienburger Höhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen blauen Krankenfahrstuhl, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht ist.

