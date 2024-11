Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (10.11.2024 - 11.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Staufenstraße ist es im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 13 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen am Fahrbahnrand parkenden roten Volvo und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Zurück ließ er einen Sachschaden am Volvo in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 07720 / 85000.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell