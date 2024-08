POL-NI: Verkehrsunfall

Wietzen (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 14.08.2024, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Großen Bruchstraße in Wietzen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 20-Jähriger aus Rodewald übersah in seinem Lkw im Kreuzungsbereich der Bredenbecker Straße eine von rechts kommende, bevorrechtigte 34-Jährige aus Hilgermissen in ihrem Ford. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert, schwer ...

mehr