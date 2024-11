Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Scheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf (10.11.2024)

Schramberg (ots)

Im Verlauf des frühen Samstagmorgens, zwischen 2 Uhr und 9 Uhr ist es an einer Kneipe an der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein unbekannter Täter schlug eine Scheibe neben der Eingangstür ein. Glücklicherweise kam er so trotzdem nicht in die Gaststätte, da die Scheibe doppelverglast war. Das Polizeirevier in Schramberg sucht nun Zeugen zum Vorfall. Diese können sich unter der Nummer 07477 / 27010 beim Revier melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell