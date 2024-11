Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Auto gerät ins Schleudern und kommt von Fahrbahn ab (11.11.2024)

Singen, B33 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 33 zwischen Beuren und Steißlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Ein 30-jähriger Teslafahrer geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte mit seinem Wagen erst in die Mittelschutzplanke und durchbrach anschließend einen Wildschutzzaun, ehe das Auto in einem Acker liegenblieb. Der 30-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Tesla entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin:

Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning gehen Sie vom Gas!

Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich!

Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein!

Halten Sie einen größeren Abstand zu vor ihnen fahrenden Fahrzeugen!

Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

Überprüfen Sie regelmäßig die Profiltiefe ihrer Fahrzeugreifen! Es wird bei Sommerreifen eine Profiltiefe von 3 Millimetern und bei Winterreifen von 4 Millimetern empfohlen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell