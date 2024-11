Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

Lkrs. Tuttlingen) Unfall auf der K5901 - Lastwagen kippt um und verliert Hackschnitzel

Mahlstetten (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Kreisstraße 5901 zwischen Mahlstetten und Dürbheim ein Unfall ereignet. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer war auf der K5901 in Richtung Mahlstetten unterwegs. Dabei kam er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in der Folge um und verlor die geladenen Hackschnitzel.

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Um den Laster, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell