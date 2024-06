POL-PDLD: Alkoholfahrt eines Führerscheinneulings in Rheinzabern

Kandel (ots) - Am 22.06.2024 wurde gegen 01:44 Uhr eine 20-jährige, männliche Person mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Kandel verbracht. Dort wurde der stark alkoholisierte Mann in der Notaufnahme aufgenommen und entsprechend medizinisch versorgt. Im Verlauf der Behandlung schlug der Patient einem 32-jährigen Pfleger mit der Faust ins Gesicht, was eine ...

mehr