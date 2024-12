FW-DO: Defekte Gasleitung sorgt für Straßensperrung am Ostentor

Feuerwehr Dortmund

Defekte Gasleitung sorgt für Straßensperrung am Ostentor

Dortmund

Um 12:00 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund der Notruf, dass an der Hamburger Straße in Höhe Haltestelle Ostentor, bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde und Gas austritt. Unverzüglich wurden die Löschzüge der Feuerwache 1 und 2, sowie die Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr, zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte die Leckage notdürftig abdichten. Die ebenfalls hinzu gerufene DoNetz inspizierte die Leitung und machte sich umgehend an die Reparaturen. Die Hamburger Straße war in beide Richtungen für circa 45 Minuten gesperrt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

