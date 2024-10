POL-WAF: Warendorf. Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag (19./20.10.2024) wurde in Liesborn in eine Firma an der Waldliesborner Straße eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter unter anderem Werkzeug und Bargeld. Weiterhin nahmen die unbekannten Täter die Fahrzeugschlüssel eines weißen Mercedes Sprinters an sich und stahlen dieses ebenfalls. Am Fahrzeug befinden ...

