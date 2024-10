Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Einbruch in Firma und Firmenfahrzeug entwendet

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (19./20.10.2024) wurde in Liesborn in eine Firma an der Waldliesborner Straße eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter unter anderem Werkzeug und Bargeld. Weiterhin nahmen die unbekannten Täter die Fahrzeugschlüssel eines weißen Mercedes Sprinters an sich und stahlen dieses ebenfalls. Am Fahrzeug befinden sich die amtlichen Kennzeichen BE-H 105. Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Angaben zum Standort des Sprinters machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

