POL-NB: Drogen und Waffen in mehreren Objekten sichergestellt

Malchow (ots) - Am 12.10.2024 gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei in Röbel ein Diebstahl aus einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow gemeldet. Demnach wurde eine verschlossene Geldkassette an der Kasse durch unbekannte Täter aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Mitarbeiterin des Marktes war nur für wenige Minuten nicht an der Kasse, sodass es ...

mehr