POL-UL: (UL) Ulm - Dieb festgenommen

Ein 21-Jähriger suchte am Sonntag in Autos nach Brauchbarem.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.30 Uhr meldete eine Zeugin den 21-Jährigen im "Unterer Hasenkopfweg". Dort zog er an mehreren Autos am Türgriff und wollte ins Innere gelangen. Ein Auto war nicht verschlossen. Das durchsuchte der 21-Jährige. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Mann. Der konnte im Bereich der Carl-Schurz-Straße entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann für weitere ähnliche Straftaten in Betracht kommt.

