Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall - Pkw nicht mehr fahrbereit

Bild-Infos

Download

Höxter (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen, 16. Dezember, gegen 8:40 Uhr auf der Lütmarser Straße in Höxter. Ein 48-Jähriger aus Bad Driburg fuhr mit seinem Ford Puma in Richtung der B64 und musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens anhalten. Der hinter ihm fahrende 62-Jährige aus Northeim, der mit einem Opel Vivaro unterwegs war, übersah den stehenden Pkw und fuhr auf ihn auf. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer leicht und suchten nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Durch den Aufprall verlor der Opel Betriebsmittel, sodass er durch einen Abschlepper geborgen werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell