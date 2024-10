LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurden an einem Auto in Sömmerda zwei Reifen zerstochen. Ein 48-Jähriger hatte sich am Stadtring an einem geparkten Hyundai zu schaffen gemacht. Mit einem spitzen Gegenstand zerstach er beide Hinterreifen und verursachte dadurch einen Schaden von 200 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

