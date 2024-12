Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Honda fährt auf Smart auf - Drei Personen verletzt

Brakel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, den 12. Dezember, auf der B252 bei Brakel. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer verletzt. Die Bundesstraße war zwischen der Abfahrt Bellersen und Brakel für mehrere Stunden komplett gesperrt, während die Unfallaufnahme durchgeführt wurde. Gegen 16:50 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau aus Nieheim mit ihrem Smart von Steinheim in Richtung Brakel. In Begleitung ihres 9-jährigen Sohnes hielt sie ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der "Mutter Gottes im Wasser" an. Eine 64-jährige Frau aus Brakel, die mit einem Honda ebenfalls in Richtung Brakel unterwegs war, übersah offenbar den stehenden Smart und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart um 180 Grad gedreht und in einen Straßengraben geschleudert. Alle Beteiligten - die 36-jährige Fahrerin des Smart, ihr Sohn sowie die 64-jährige Honda-Fahrerin - wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein Unfallteam aus Bielefeld angefordert. Die Unfallstelle blieb für insgesamt sechs Stunden gesperrt. Ein Abschleppdienst barg die beiden stark beschädigte Fahrzeuge. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 30.000 Euro./rek

