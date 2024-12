POL-HX: 22-Jähriger verliert Kontrolle über Polo und kollidiert mit Mauer

Warburg (ots) - Im Wohnviertel "Zur Schanze" in Warburg kam es am Freitag, den 6. Dezember, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 14:00 und 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Gegenstände. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler sicherten am Tatort Spuren und setzen ...

