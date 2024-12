Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall - 22-Jähriger prallt mit Pkw gegen Baum

Bild-Infos

Download

Beverungen (ots)

Am Freitag, 6. Dezember, kam es in Beverungen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Münster kam zur Unterstützung. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Gegen 22.20 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus Beverungen mit einem Ford Fiesta die Haarbrücker Straße in Richtung Beverungen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Ford. Zunächst kam er links auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Anschießend zog das Fahrzeug wieder nach rechts und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem Baum. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Anwohner, der den Aufprall hörte, eilte sofort zur Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Team aus Münster angefordert. Die Haarbrücker Straße war während der Unfallaufnahme bis in die Morgenstunden gesperrt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 8.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell