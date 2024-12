Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gasausströmung im Keller - Feuerwehr evakuiert Gebäude, zwei Verletzte

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. Dezember 2024, 19.53 Uhr, Bolkerstraße, Altstadt

Am Montagabend meldeten Anrufer einen Gasaustritt in einem Gebäude auf der Bolkerstraße. Durch die Feuerwehr wurde ein Mitarbeiter aus dem Gebäude gerettet und zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr lüftete den Bereich, bis keine gefährlichen Gefahrstoffe mehr festgestellt werden konnten.

Gegen kurz vor acht Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Gasaustritt im Keller eines Gebäudes in der Altstadt. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, wurde ihnen eine vermisste Person im Keller des Gebäudes gemeldet. Umgehend entsandte der Einsatzleiter zwei Trupps zur Menschenrettung in den Keller und ließ das übrige Gebäude evakuieren. Die Einsatzkräfte konnten die Person schnell auffinden und an den Rettungsdienst übergeben. Nach einer medizinischen Erstversorgung erfolgte der Transport in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Die Messungen der Feuerwehr ergaben eine erhöhte CO2-Konzentration im Bereich des Kellers. Daraufhin leiteten die Einsatzkräfte eine Belüftung des Kellers ein und kontrollierten die Nachbargebäude auf eine Ausbreitung. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Ausbreitung hatte nicht stattgefunden.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte kehrten nach rund drei Stunden zu ihren Standorten zurück. Zur Ursache des Gasaustrittes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell