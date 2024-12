Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ABSCHLUSSMELDUNG: Feuermeldung in Düsseldorf-Flingern - Feuerwehr bekämpft Brand

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 1. Dezember 2024, 18.45 Uhr, Erkrather Straße, Flingern-Süd

Der Brand in einer Halle im Hinterhof auf der Erkrather Straße forderte am Sonntagabend die Feuerwehr Düsseldorf. Mithilfe des Einsatzes mehrerer Löschzüge konnte eine Brandausbreitung auf benachbarte Objekte verhindert werden. Aufgrund des Brandes kam es im umliegenden Bereich zu einer Geruchsbelästigung. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich umfangreich. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Am frühen Sonntagabend meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Brand einer Kfz-Werkstatt auf der Erkrather Straße, welcher sich in einem Hinterhof befindet. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Bereits auf der Fahrt zum Einsatzort war der Flammenschein für die ersten Einsatzkräfte ersichtlich.

Beim Eintreffen des ersten Löschzuges stellte dieser ein in Vollbrand stehendes Gewerbeobjekt im Bereich des Hinterhofes fest. Umgehend leiteten die ersten Einsatzkräfte von verschiedenen Seiten die Brandbekämpfung ein und verhinderten damit eine Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude. Aufgrund des Brandes und der starken Rauchentwicklung forderte der Einsatzleiter weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nach. Aufgeteilt in mehrere Einsatzabschnitte gelang es so, nicht nur die Brandausbreitung effektiv einzudämmen, sondern auch die gefährdeten Bewohner aus den angrenzenden Wohngebäuden ins Freie zu führen sowie deren Häuser auf Schadensmerkmale zu kontrollieren. Der Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf sichtete sämtliche der über 40 evakuierten Personen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieben diese jedoch alle unverletzt. Noch vor dem Abschluss der letzten Arbeiten konnten allesamt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Verlauf des Einsatzes stellen sich die Nachlöscharbeiten umfangreich dar, da sich das Feuer in die Zwischendecke ausbreitete. Um das Feuer wirksam löschen zu können, mussten die eingesetzten Kräfte die Decke stückweise abtragen. Gegen 2 Uhr meldete der Einsatzleiter schließlich "Feuer aus!". Eine Brandwache kontrolliert die Brandstelle in der Nacht weiter engmaschig. Auch am Morgen wird die routinemäßige Kontrolle der Brandstelle fortgesetzt.

Im Einsatz waren über 130 Einsatzkräfte aus dem Haupt- und Ehrenamt der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Außerdem waren Kräfte der Stadtwerke Düsseldorf, des Bauordnungs- und Umweltamtes der Landeshauptstadt sowie der Rheinbahn beteiligt.

