POL Schwaben Nord: Polizei stellt bei einer Verkehrskontrolle Rauschgift sicher

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montagabend (30.09.2024) stellten Polizeibeamte Rauschgift bei einem 23-jährigen Mann in der Provinostraße sicher. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen 21-jährigen Autofahrer in der Provinostraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Beamten fest, dass der 23-jährige Beifahrer im Besitz einer nicht erlaubten Menge an Cannabis war. Die Beamten ...

mehr