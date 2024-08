Polizei Düsseldorf

POL-D: Wuppertal-Dornap - A535 in Fahrtrichtung Velbert - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlug sich - Eine Person schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 28. August 2024, 12:51 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte heute Mittag zwischen dem Sonnborner Kreuz und der Anschlussstelle Wuppertal-Dornap der Fahrer eines Porsches gegen einen anderen Pkw und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte er nach rechts in den Grünbereich. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Den ersten Informationen zufolge wechselte ein anderer Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Porsche. Hierdurch kam es zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls verlor der Fahrer des Porsche die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte zunächst nach links gegen die Schutzplanken und anschließend nach rechts über die dortigen Schutzplanken in den dahinterliegenden Grünbereich. Mehrere Ersthelfer vor Ort versorgten den Schwerstverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert vor Ort die Unfallspuren. Die A535 ist aktuell noch in Richtung Velbert gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

