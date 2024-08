Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Erfolgreiche Observation - Ziviler Einsatztrupp nimmt zwei Kfz-Täter fest - "Jammer" sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 27. August 2024,13:20 Uhr

Zwei Männer wurden gestern Mittag von Zivilfahndern der Düsseldorfer Polizei dabei beobachtet, wie sie aus mindestens einem Fahrzeug offenbar Wertgegenstände entwendeten. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Nachdem den zivilen Beamten ein Fahrzeug mit zwei Männern verdächtig vorkam, behielten sie das Auto im Blick. Während einer kurzfristigen Observation auf einem Parkplatz an der Oerschbachstraße beobachteten die Beamten, wie sich einer der Männer einem VW näherte und das Fahrzeug über eine Schiebetür betrat. Im Inneren durchsuchte er das Fahrzeug nach Wertgegenständen und verließ es nach kurzer Zeit wieder. Nachdem der Mann sich einem Opel näherte und offenbar ebenfalls unbefugt einstieg, verließen die Männer mit einem Pkw den Parkplatz in Richtung A 46 in Richtung Neuss. Auf der Stoffeler Straße stoppten Polizisten den Wagen und nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Bei ihrer Durchsuchung konnte neben Diebesgut auch ein sogenannter "Jammer" gefunden werden. Ein "Jammer" ist ein Störsender, der das Funksignal zwischen Fahrzeugschlüssel und Fahrzeug beim Verschließen unterbrechen kann. Die beiden Algerier im Alter von 27 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen, mussten jedoch wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen werden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Prüfen Sie noch einmal, ob die Tür tatsächlich verschlossen ist, wenn Sie das Auto verlassen.

