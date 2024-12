Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren und geflüchtet

Brakel (ots)

Am 06.12.2024, gegen 07:15 Uhr befuhr eine 21-jährige Brakelerin mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg der Bökendorfer Straße. Im Einmündungsbereich (Bruchtauenstraße/Bökendorfer Straße) übersah zu diesem Zeitpunkt ein Pkw-Fahrer die Radfahrerin. Der Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bruchtauenstraße und beabsichtigte in die Bökendorfer Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin. Dabei war die linke Seite des Fahrzeuges (Frontstoßstange, Fahrertür) mit der rechten Seite des Fahrrades kollidiert. Das Fahrrad fiel auf die linke Seite und die Radfahrerin zur rechten Seite. Der Pkw konnte dann noch rechtzeitig anhalten. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und habe das Fahrrad auf den Gehweg gestellt. Währenddessen habe er mit seinem Mobiltelefon telefoniert. Danach sei er wieder in sein Pkw eingestiegen und in Richtung Bökendorf gefahren. Kontakt zu der Radfahrerin habe er nicht aufgenommen. Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Pkw-Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: .

- Männlich - 1,80m groß - Alter: 45-50 Jahre - Blonde Haare, kurz - Keine besonderen Merkmale (Bart, Tattoos, Brille) - schwarze Bekleidung - Deutsch / westeuropäisch - Alleine unterwegs - VW (schwarz)

Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen blauen Helm, eine beige Jacke und ein weißes Kleid. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell