Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher erneut in Warburg-Ossendorf erfolgreich

Warburg (ots)

Warburg, 2. Dezember 2024 - Erneut wurde ein Einfamilienhaus im Stadtteil Ossendorf Ziel eines Einbruchs. Nach einem Vorfall in der vergangenen Woche verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, den 30. November, ab 15:00 Uhr bis Sonntag, den 1. Dezember, bis 1:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße "Im Giershagen". Die Täter erbeuteten dabei Wertgegenstände im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

