Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrerin übersehen - eine Person verletzt

Steinheim (ots)

Am Donnerstag, den 28. November, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Steinheim. Ein 48-jähriger Mann aus Steinheim fuhr mit seinem VW Golf auf der Flurstraße in Richtung Kolpingstraße. An der Kreuzung Flurstraße / Kolpingstraße beabsichtigte er, weiter der Flurstraße zu folgen. Beim Passieren der Kreuzung übersah der Fahrer eine 25-jährige Fahrradfahrerin, die aus der Kolpingstraße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 25-Jährige, die aus Schieder-Schwalenberg stammt, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden./rek

