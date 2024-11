Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher schlugen zu

Warburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag, den 28. November, in ein Einfamilienhaus im Habichtsweg in Warburg-Ossendorf ein. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 14:30 und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Wertgegenstände im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden. Polizeihauptkommissar Albert Ecke, Experte für Einbruchschutz, bietet zudem kostenlose Beratungen an, um Bürger vor Einbrüchen zu schützen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell