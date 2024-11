POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots) - Ein 23-jähriger Ladendieb wurde am Montag, den 25. November, in einem Lebensmittelgeschäft in der Emmerkertorstraße in Borgentreich von einem Polizisten gestellt - und das während seiner Freizeit. Gegen 11.15 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Geschäfts, dass der junge Mann mehrere Artikel in seinen Rucksack steckte, ohne an der Kasse zu bezahlen. Als sie ihn darauf ansprachen, versuchte er, das ...

mehr