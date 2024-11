Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nieheim (ots)

Am 23.11.2024, um 17:20 Uhr, ereignete sich auf der B239 in Nieheim in Höhe der Abfahrt Sommersell ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 18-jährige Frau aus Brakel beabsichtigte mit ihrem PKW Ford im Einmündungsbereich auf die B239 nach links in Richtung Steinheim abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden in Fahrtrichtung Höxter fahrenden PKW VW, welcher von einem 50-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock geführt wurde. Die PKW der Beteiligten kollidierten frontal und wurden stark beschädigt. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann konnte nach ambulanter Behandlung leicht verletzt entlassen werden. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B239 voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell