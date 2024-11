Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte

Unterwellenborn (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand einer Gartenhütte in Könitz. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die leerstehende Laube in Brand. Das Feuer griff ebenfalls auf ein Nebengelass über. Beide Gebäude brannten vollständig aus. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell