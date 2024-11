Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vollbrand einer Scheune

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22.45 Uhr bemerkte ein 71-jähriger Anwohner aus Unterlemnitz den Brand seiner Scheune und verständigte die Rettungskräfte. Trotz des schnellen Eingreifens und intensiven Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren konnte die Ausbreitung des Feuers nicht rechtzeitig verhindert werden, sodass dieses in der weiteren Folge auf das Wohnhaus sowie eine angrenzende Garage übergriff. Die Scheune brach während der Löscharbeiten in sich zusammen. Derzeit wird der entstandene Sachschaden auf ca. 150.000 Euro geschätzt, wobei gegenwärtig zum Schaden am Wohnhaus und der Garage noch keine Aussage getroffen werden kann. Der 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr ist weiterhin mit Lösch- und Abtragungsarbeiten beschäftigt. Weiterhin kam es in der Ortslage zeitweise zu Beeinträchtigung der Stromversorgung. Diese konnte aber bereits wiederhergestellt werden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell