POL-ANK: Munitionsfund in Penkun

Greifswald (ots) - Heute Vormittag (23.09.2024), gegen 09:45 Uhr, ereignete sich in der Anklamer Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah der 84-jährige Fahrer eines Pkw BMW beim Rechtsabbiegen aus der Bugenhagenstraße in die Anklamer Straße einen von links kommenden Pkw KIA, der von einer 73-jährigen ...

