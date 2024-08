Hückelhoven-Baal (ots) - In der Nacht zu Samstag (3. August) drangen Unbekannte in eine Firmenhalle an der Wankelstraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Schublade und stahlen daraus mehrere Kupferstangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr